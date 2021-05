"Sexify", nova série polaca da Netflix, estreou-se a 28 de abril e rapidamente conquistou a atenção dos espectadores - em Portugal, a primeira temporada chegou aos primeiros lugares do top diário do serviço de streaming.

Descrita como "excêntrica, íntima e comovente", a série acompanha Natalia, uma ambiciosa aluna de informática, que sonha vencer uma prestigiante competição. "A chave para o seu sucesso é criar uma inovadora aplicação capaz de satisfazer a curiosidade e os desejos sexuais dos seus pares. O problema é que ela percebe muito de programação, mas pouco de sexo", adianta a Netflix.

"É então que ela decide unir esforços com a melhor amiga, Paulina, e com Monika. De modo a inventar um algoritmo para o orgasmo feminino, as raparigas começam a explorar o misterioso e complexo mundo do sexo, enquanto aprendem cada vez mais sobre si mesmas durante o processo", resume o serviço de streaming

"Sexify" é apresentada como "uma história divertida e provocadora acerca das vidas das jovens da atualidade — sobre crescer e descobrir o poder feminino e a sexualidade".