"Sexta às 9" regressa à RTP1 esta sexta-feira, dia 19 de setembro. Para a estreia da nova temporada, a equipa do programa preparou uma reportagem especial sobre o desaparecimento de Madeleine McCann.

"A repórter Sandra Felgueiras viajou até à Alemanha à procura das peças fundamentais para fechar o complexo caso Madeleine McCann. Uma investigação imperdível ao caso mais misterioso de sempre no arranque do 'Sexta às 9'", avança a RTP1 em comunicado.

A equipa do programa frisa ainda que descobriu "mais falhanços da justiça portuguesa neste processo, atada de pés e mãos com crimes cometidos por Bruckner no Algarve, que já prescreveram, e que a Alemanha quer agora julgar".

"Como Portugal deixou escapar um pedófilo durante duas décadas sem nunca o ter investigado? Uma investigação a não perder esta sexta-feira, logo após o 'Telejornal', na RTP1", remata o canal.