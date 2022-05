A Marvel lançou esta terça-feira o primeiro trailer da sua próxima série para o Disney+.

Além das imagens, também há novidades sobre o título, que não será apenas "She-Hulk", mas "She-Hulk: A Advogada" ["She-Hulk: Attorney at Law" no original].

Mark Ruffalo volta a ser Bruce Banner e Hulk, mas a protagonista é Tatiana Maslany ("Orphan Black", "Perry Mason") e o trailer apresenta sem demoras a sua personagem: Jennifer Walters, advogada de sucesso de Los Angeles e prima de Bruce Banner.

Por circunstâncias que a série certamente irá revelar, a advogada vai ter os mesmos poderes, mas não fica irracional e sem memória como o primo, que a irá ajudar a lidar com a sua nova "situação".

Além de revelarem Tim Roth como Emil Blonsky / Abominável, que se estreou em "O Incrível Hulk", o segundo filme do Universo Cinematográfico (2008), as imagens mostram um registo próximo da banda desenhada, onde as histórias têm geralmente um tom humorístico e meta-referencial, com a quebra constante da quarta parede (o que leva a protagonista a dirigir-se diretamente aos leitores).

O primeiro dos nove episódios com cerca de 30 minutos de "She-Hulk: A Advogada" chega a 17 de agosto ao Disney+.

TRAILER LEGENDADO.