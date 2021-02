Shellyann Evans foi a grande protagonista da segunda temporada da edição britânica de "All Together Now", que terminou em 2019. A versão portuguesa do concurso estreia-se em março na TVI e será apresentado por Cristina Ferreira - saiba mais aqui.

Na primeira audição no programa de talentos, a cantora do Reino Unido interpretou "Rise Up", de Andra Day, e conquistou 98 dos 100 jurados. Já na segunda ronda, Shellyann Evans apresentou a canção "What About Us", de P!nk, e apenas um jurado não deu pontuação positiva à artista.

Já na gala final, a cantora apresentou no palco do "All Together Now" o tema "Alive", de Sia. Com a atuação, Shellyann Evans conquistou os 100 jurados e tornou-se a grande vencedora da segunda temporada da edição britânica, sucedendo a Michael Rice.

Veja as atuações da concorrente: