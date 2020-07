"Showbiz Kids" é uma das mais recentes produções da HBO Documentary Films. O documentário estreou esta quarta-feira, dia 15 de julho, na HBO Portugal, e foi escrito e realizado pelo ex-ator infantil Alex Winter ("As Aventuras Alucinantes de Bill e Ted").

O responsável pela produção dá voz a muitos dos seus colegas, "para explorar as complexidades de crescer sob os holofotes de Hollywood, sem virar a cara às verdades mais difíceis sobre a indústria". "O compromisso de Winter de apresentar um retrato sincero de uma indústria difícil, vem da sua própria infância, que foi passada no mundo do espetáculo, já que começou na Broadway, aos dez anos de idade", explica a HBO Portugal em comunicado.

"Esta é uma história que eu queria contar há muitos anos", confessa Alex Winter. "Tendo crescido no ramo, nunca vi as experiências de um ator infantil, desde o início da sua carreira até à transição para a idade adulta, na perspetiva dos envolvidos. Estou honrado por estes atores talentosos me confiarem as suas histórias pessoais", acrescenta.

"Showbiz Kids" conta com várias entrevistas com, por exemplo, Henry Thomas, que foi o protagonista de " E.T. - o Extra-terrestre"; Mara Wilson, que apareceu pela primeira vez em "Papá Para Sempre"; ou Milla Jovovich, que se estreou no ecrã aos 13 anos em " The Night Train to Kathmandu".

O documentário acompanha ainda dois jovens aspirantes: Demi Singleton, uma adolescente promissora que procura o seu próximo grande espetáculo da Broadway e Marc Slater, um jovem desconhecido da Flórida que se mudou para Los Angeles com a mãe para a temporada de pilotos. "Os jovens atores e os pais trabalham incansavelmente para entrar num negócio muito competitivo, enquanto lutam para conciliar os castings, o trabalho e manter uma infância saudável com amigos e familiares", explica o serviço de streaming.

"Através de filmagens, cenas dos bastidores e audições nunca antes vistas, 'Showbiz Kids' oferece uma visão da vida no set para estes jovens profissionais. Os atores discutem os desafios de estar nesta indústria numa idade tão jovem e o efeito duradouro que o olhar público exerce sobre a auto-estima e os sentimentos de isolamento. Muitos também falam das complicadas relações que mantêm com os pais, da pressão em equilibrar os horários exaustivos de trabalho com uma vida fora da indústria, assim como do domínio perturbador de abuso e exploração na indústria", acrescenta a HBO.