A Globo e a SIC assinaram um novo acordo que prolonga a parceria entre as duas empresas para os próximos seis anos. A decisão foi comunicada esta segunda-feira, 16 de maio, "uma data de grande relevância e simbolismo para a Globo uma vez que marca a chegada da empresa a Portugal com ‘Gabriela’, a primeira novela exibida no nosso país há precisamente 45 anos".

"Estamos contentes e orgulhosos de renovarmos a nossa parceria com a SIC. Mais do que parceiros temos sido nestes trinta anos amigos e companheiros nessa viagem da SIC à liderança da TV portuguesa. E fico feliz de anunciarmos o nosso novo acordo neste 16 de maio, data que marca 45 anos da chegada da Globo a Portugal com Gabriela", frisa Raphael Côrrea Neto, Diretor de Negócios Internacionais da Globo.

“Portugal sempre foi um dos nossos focos em termos de negócio internacional. O carinho que o português tem pela Globo e pelas nossas produções é também fruto desta parceria. Não podíamos comemorar de melhor forma os 30 anos da SIC, é um presente para nós e para o público que há mais de 45 anos nos acompanha em Portugal. Acreditamos no sucesso que o futuro nos reserva”, acrescenta.

A parceria entre a Globo e a SIC começou em 1992. Ao longo destes 30 anos já passaram pelo ecrã da estação de Paço de Arcos várias novelas da emissora brasileira. Atualmente, a SIC tem em exibição "Fina Estampa", "Amor Eterno Amor" e "Pantanal", sendo esta última a primeira novela que resulta do novo acordo assinado entre as duas empresas.

"Se há uma parceria que marca a história de televisão em Portugal, é claramente a que existe entre a SIC e a Globo. São 30 anos de ligação, de colaboração e de partilha de valores e princípios comuns. A Globo está ao lado da SIC desde o seu nascimento e a SIC continua a orgulhar-se em proporcionar aos portugueses os conteúdos de ficção de qualidade a que a Globo nos habituou”, afirma Francisco Pedro Balsemão, CEO do IMPRESA, grupo proprietário da SIC.

Um dos momentos que marcou esta parceria foi "Laços de Sangue", uma coprodução entre a Globo e a SIC, e que em 2011 conquistou o Emmy Internacional na categoria de Melhor Telenovela. "Outro momento a destacar nestes 30 anos de ligação entre as duas empresas foi o remake português de ‘Dancin Days’, uma das mais emblemáticas novelas da Globo, que foi exibida na SIC entre 2012 e 2013. Mais recentemente, no início deste ano, a série 'O Clube', produzida pela Opto, plataforma de streaming da SIC, foi adquirida pelo Globoplay para exibição no seu catálogo no Brasil", frisa a Globo em comunicado.