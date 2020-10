A SIC espera poupar 3 922 350 de euros em despesas com a saída de Cristina Ferreira, avança o Correio da Manhã. O jornal revela que o valor faz parte do processo apresentado pela estação de Paço de Arcos no Tribunal Cível de Lisboa.

O valor tem em conta os salários que seriam pagos à apresentadora, os pagamentos de publicidade, ações comerciais e as chamadas de valor acrescentado.

A SIC exigiu a Cristina Ferreira uma indemnização de mais de 20 milhões por incumprimento do contrato que estava em vigor até dezembro de 2022.

Em entrevista, Cristina Ferreira já admitiu ter de pagar uma indemnização à SIC, frisando que não concorda com o valor exigido pelo seu antigo canal.

Em comunicado enviado em agosto, a apresentadora defendeu que a "quantia não tem qualquer fundamento": "Sobre esta matéria gostaria apenas de esclarecer que a referida quantia não tem qualquer fundamento ou base contratual, pelo que refuto em absoluto a pretensão daquela entidade, estando disposta a assegurar e defender os meus interesses até às últimas instâncias".