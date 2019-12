A segunda temporada de "Casados à Primeira Vista" já está na reta final a SIC quer continuar a conquistar os espectadores. Para isso, o canal já tem na manga um novo trunfo: a edição portuguesa de "The Masked Singer".

"A Máscara", concurso que vai contar com a participação de famosos, tem sido um sucesso a nível mundial. O primeiro episódio do programa vai para o ar na noite do dia 1 de janeiro de 2020.

No formato, várias celebridades, totalmente mascaradas e irreconhecíveis, vão subir a palco para cantar. Nem o público nem o júri sabem quem são os concorrentes, sendo apenas avaliada a voz.

Nas redes sociais, a SIC revelou os primeiros disfarces dos 12 concorrentes: Pantera, Borboleta, Pérola, Leão, Astronauta, Pavão, Ananás, Cavaleiro, Monstro, Corvo, Cavalo e Poodle.

Veja os disfarces no vídeo:

Jorge Corrula, César Mourão, Carolina Loureiro e Sónia Tavares serão os jurados do programa que será conduzido por João Manzarra.