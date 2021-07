Em "Amor Amor", Rogério Samora veste a pele de Cajó, um dos responsáveis pela editora Lua de Mel. Na novela, a sua personagem foi casada com Paloma (Rita Blanco) e acompanha de perto a carreira de Romeu Santiago (Ricardo Pereira).

De acordo com a revista Nova Gente, a SIC já terá escolhido o final para a história da personagem do ator.

A publicação avança ainda que a novela vai contar com uma nova personagem, Pepe, um primo de Cajó (Rogério Samora). A nova personagem de "Amor Amor" será interpretada por Miguel Guilherme, que deverá juntar-se ao elenco na próxima semana.

Ao jornal Público, uma fonte do hospital avançou que não foram registadas "quaisquer alterações” no quadro clínico do ator. "O seu estado é grave, o prognóstico mantém-se reservado", acrescentou.