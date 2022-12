A cantora Claudisabel morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 19 de dezembro, na sequência de uma colisão rodoviária. Horas antes, a artista marcou presença no programa "Domingão", da SIC.

"Momentos antes do trágico acidente, Claudisabel tinha estado a atuar no Camião do ‘Domingão’. Recordamos a última vez que a cantora subiu ao palco, lugar onde se sentia verdadeiramente feliz", pode ler-se no texto publicado na página de Instagram do canal.

Veja o vídeo:

Contactada pela Lusa, uma fonte da sua editora, a Nucafé Records, limitou-se a confirmar a morte da artista no acidente de Alcácer do Sal e remeteu para um comunicado publicado na sua página na rede social Facebook.

“É com profundo pesar, dor e tristeza que comunicamos o falecimento da cantora Claudisabel, após acidente automóvel nesta madrugada”, pode ler-se na publicação.