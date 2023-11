Sofia Vasconcelos está de saída da TVI.

Nas redes sociais, a apresentadora e repórter de programas como "VivaVida" ou "Dois Às 10", confirmou que decidiu deixar o canal. "Este foi o sorriso que eu tive desde o primeiro dia em que entrei na TVI. Lembro-me das borboletas que senti, quando pus a morada no GPS no meu primeiro dia de estágio. Sabia a morada de cor, porque me fartava de enviar desenhos para o 'Batatoon' quando era miúda", começou por recordar.

"Foram essas as borboletas que senti ao longo de cada desafio profissional que aqui tive. E, são essas borboletas que nunca quero deixar de sentir. É hora de me despedir de casa, da casa que apostou e acreditou em mim, da casa que me viu e fez crescer. A sensação do último abraço que dei aqui, foi semelhante à do abraço que se dá antes de se ir morar sozinho", contou.

"Lembrar-me-ei sempre das borboletas boas que senti, dos sorrisos que me proporcionaram e das palavras que ouvi, quando disse que tinha de seguir caminho. Só crescemos, se sairmos de casa dos pais", rematou.