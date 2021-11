Na reta final do programa da TVI, o ator de "Festa é Festa" protagonizou um momento que arrancou gargalhadas ao público.

Ao entregar o prémio do passatempo do programa, Rodrigo Paganelli quis saber a idade da espectadora. "Maria de Fátima, tu estás no quentinho mas tu és pequenina, quantos anos é que tu tens?", pergunto

"Eu? Tenho 62 anos", respondeu a vencedora do passatempo. "Oh, peço desculpa. Tem uma voz muito doce e muito jovem. Já ganhou o dia", brincou Rodrigo Paganelli entre gargalhadas.