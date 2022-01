"Somos vistos como pessoas que roubam? Que querem ter tudo de borla? Que têm medo de ser deportados? Não devia ser esse o caso. (...) A Netflix conhece bem a Ucrânia... basta lembrar que muitas das cenas das ruas de Paris que aparecem no filme 'The Last Mercenary’ foram filmadas em Kiev", frisou o ministro, citado pelo The Guardian.

"A popularização da nossa cultura permitiu aos americanos e aos europeus conhecessem os nossos artistas, desde a maestrina Oksana Lyniv à tenista Elina Svitolina, ou à cantora Jamala e a designer Vita Kin", lembrou. "Provavelmente não é suficiente e teremos de continuar a combater os estereótipos. Porque, se nos anos 1990 e 2000, os ucranianos eram retratados como gangsters, com o tempo, isso mudou", rematou.