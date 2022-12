Gustavo Reinas interpretou o tema “Passeio dos Prodígios", de Jorge Palma, na fase de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal 2022" e conquistou os mentores e os espectadores. O jovem concorrente escolheu a equipa de Marisa Liz na primeira ronda do programa.

Na gala em direto deste domingo, dia 4 de dezembro, Gustavo Reinas interpretou o tema "Cavaleiro andante" e conquistou os mentores e os espectadores do "The Voice Portugal", da RTP1.

"Ao piano, Gustavo sonhou e fez-nos sonhar", sublinha a produção do programa de talentos.

Veja aqui o vídeo.