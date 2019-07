A RTP1 está a preparar uma nova edição de "The Voice Portugal", que deverá estrear nos próximos meses. Segundo alguns rumores, apenas Marisa Liz se irá manter na nova temporada do programa - Aurea, Mickael Carreira e Anselmo Ralph não deverão ser jurados.

Algumas notícias avançaram ainda que Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, seria uma das novas mentoras da edição de "The Voice Portugal". Na sua conta no Instagram, a cantora desmentiu os rumores.

"Opá, assim não dá! Matam-me do coração! Não é verdade! Pelo menos ninguém me telefonou. Se é a Sónia Tavares, não é a dos The Gift. Sara, serás tu?", brincou a vocalista da banda nas redes sociais.

A última edição de "The Voice Portugal" chegou ao fim em dezembro de 2018. Denis Filipe, Rui Drumond, Deolinda Kinzimba, Fernando Daniel, Tomás Adrião e Marvi foram os vencedores das seis temporadas do programa de talentos da RTP1.