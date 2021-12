Na tarde deste sábado, 25 de dezembro, a SIC apostou na exibição de "Sozinho em Casa 2 – Perdido em Nova Iorque". O filme protagonizado por Macaulay Culkin liderou audiências, derrotando o concerto de Tony Carreira na Altice Arena, em Lisboa, exibido pela TVI.

"Sozinho em Casa 2 – Perdido em Nova Iorque" registou 26% de share, enquanto a gravação do espetáculo do músico somou 19,9% de share.

No total do Dia de Natal, a SIC conquistou uma nova vitória, com 20,2% de share. A TVI ficou em segundo lugar com 15,6% de share, seguida pela RTP1 (9,8% de share).