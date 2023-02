Após uma pausa de dez anos, "Spartacus" vai regressar, anunciou recentemente a produtora Starz.

Entrou na fase de desenvolvimento uma nova série, que terá à sua frente Steven S. DeKnight, o criador, argumentista e produtor executivo da saga que se tornou conhecida e popular pelas doses de violência e sexualidade gráficas.

A história vai manter-se no universo construído ao longo das quatro temporadas da série de televisão transmitida entre 2010 e 2013 e seguir as novas jornadas de várias das suas personagens, acompanhando a descrição oficial: "Após a derrota de Spartacus e do seu exército rebelde, o drama retratará uma nova história de traição, mentira e sangue desenrolando-se sob a sombra agourenta de Roma".

"Já se passou mais de uma década desde que ‘Spartacus’ encantou o público internacional e estamos entusiasmados em reimaginar e expandir este drama emocionante e cheio de ação hoje para os nossos espectadores. 'Spartacus’ investiu profundamente nos fãs que estão ansiosos pelo seu regresso e ansiamos por trabalhar com o Steven neste emocionante próximo capítulo", anunciou a presidente de programação original da Starz em comunicado.

"É uma honra incrível ser convidado para regressar ao mundo de ‘Spartacus’ e receber o apoio criativo incondicional dos meus colegas na Starz e Lionsgate. Juntos, estamos a criar algo verdadeiramente único e invulgar para o próximo capítulo nesta história épica", destacou DeKnight.

Jai Courtney e Andy Whitfield

A primeira série "Spartacus, Sangue e Arena" foi exibida em 2010 e tinha Andy Whitfield na papel figura de Spartacus, o mais famoso gladiador de Roma: um soldado trácio que se voluntaria para lutar num regimento auxiliar do exército romano contra um inimigo comum.

O ator estava a preparar-se para rodar a segunda temporada, quando lhe foi diagnosticado um linfoma não-Hodgkin.

Durante o período em que se afastou para fazer um tratamento agressivo e se esperava pela sua recuperação, a produtora avançou com uma prequela de seis episódios em 2011, «Spartacus: Deuses da Arena», que abordava os acontecimentos anteriores à chegada de Spartacus a Roma, focando-se na história do original campeão da House of Batiatus (John Hannah).

Quando piorou a saúde de Whitfield, que acabaria por falecer em setembro de 2011, a Starz acabou por anunciar que Spartacus passaria a ser interpretado pelo ator australiano Liam McIntyre na segunda temporada, intitulada "Spartacus: Vingança", lançada em 2012, onde a personagem era forçada a entrar para a sanguinária arena dos gladiadores e lutar pela sua sobrevivência no novo mundo de corrupção, violência, sexo e fama.

A terceira e última temporada da série, intitulada "Spartacus: War of the Damned", foi lançada em 2013, dando seguimento à derrota do comandante romano Gaius Claudius Glaber, num confronto entre Spartacus e Marcus Crassus.

Além de Liam McIntyre, o elenco integrava Manu Bennett(Crixus), Dustin Clare (Gannicus), Dan Feuerriegel (Agron), Cynthia Addai-Robinson (Naevia) e Ellen Hollman (Saxa), juntando ao elenco alguns novos nomes: Todd Lasance (Gaius Julius Caesar), Simon Merrells (Marcus Crassus) ou Anna Hutchison (Laeta).