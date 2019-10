O Nickelodeon está a comemorar, com várias iniciativas em todo o mundo, os 20 anos de "SpongeBob SquarePants" ("Bob Esponja", em Portugal) , uma personagem. Portugal não é exceção e, desde o início da semana, está a circular em Lisboa um Elétrico personalizado com elementos da série de animação.

"O elétrico é um dos símbolos mais reconhecíveis de Lisboa. O Amarelo da Carris, que percorre as típicas ruas da capital, transportando entre colinas milhares de lisboetas e turistas, é um verdadeiro ícone português. E faz todo o sentido ligá-lo ao maior ícone do Nickelodeon, o igualmente amarelo e ligado à corrente SpongeBob SquarePants, na celebração dos seus 20 anos. De que forma? Criando o elétrico mais divertido, inesperado e fotogénico do mundo – o Elétrico SpongeBob. E vão ver que o Amarelo da Carris é mesmo a cara do SpongeBob!", sublinha Marta Caeiro, diretora de marketing do Nickelodeon Portugal.

Em comunicado o canal explica que ao longo das duas primeiras semanas de outubro, o elétrico "vai divertir e surpreender toda a gente, percorrendo alguns dos lugares mais bonitos e emblemáticos de Lisboa na forma de um elétrico da Carris".

Em 2019, "SpongeBob SquarePants" festeja 20 anos e, segundo esponja do mar, "é o melhor ano de sempre". "Nestes 20 anos, o SpongeBob traçou um percurso incrível e invejável. Na cidade oceânica de Bikini Bottom, rodeado dos seus amigos peculiares, protagoniza as aventuras mais espantosas e divertidas, com uma atitude que marca já várias gerações de fãs e influencia amplamente a cultura pop atual", sublinha o canal.