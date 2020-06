Para celebrar o mês Pride Month (mês do orgulho LGBTQ+), o canal Nickelodeon partilhou nas suas redes sociais imagens com os membros da comunidade LGBTQ+ e revelou que a personagem SpongeBob também faz parte dela.

No Twitter, o canal publicou uma imagem da personagem, juntamente com uma fotografia de Korra (personagem de "The Legend of Korra") e do ator transgénero Michael D. Cohen.

A publicação do canal Nickelodeon tem dado que falar nas redes sociais, apesar da opção de comentar o tweet ter sido desativada.

A sexualidade de SpongeBob tem sido questionada nos últimos anos, sendo um dos tópicos de discussão entre os fãs da série.

Emitido desde 1999, "SpongeBob SquarePants" ("Bob Esponja", em Portugal) é um dos desenhos animados mais populares dos últimos anos. A série contou com mais de 240 episódios e inspirou dois filmes e um musical na Broadway.