Segundo a Forbes, que cita dados analisados pela Vulture,"Squid Game" é a série mais vista do momento em pelo menos 90 países de todo o mundo. A série coreana lidera, por exemplo, o top diário da Netflix em Portugal, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Japão, México, Canadá, Qatar ou Uruguai.

De acordo com o site Flixpatrol, a série ocupa o primeiro lugar em todos os países da Europa, excepto na Dinamarca - no país, o ranking da Netflix é liderado por "O Homem das Castanhas".

Veja o trailer:

O drama de nove episódios segue um grupo de centenas de jogadores falidos que aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. "Após receberem um misterioso convite, 456 pessoas de vários contextos sociais, em risco e a precisarem desesperadamente de dinheiro são fechadas num local secreto para competir em jogos pela hipótese de ganhar 45,6 mil milhões de wons", adianta o serviço de streaming.

Cada ronda consiste num jogo infantil tradicional da Coreia, como o Macaquinho do Chinês, mas as consequências da derrota são letais. Quem acabará por vencer? E qual é o verdadeiro propósito por detrás do jogo?", resume a Netflix.