"Squid Game" é a série mais popular do momento e poderá bater todos os recordes da Netflix muito em breve. Apesar do sucesso, Hwang Dong-hyuk, criador da produção sul-coreana, ouviu vários 'nãos' antes de conseguir luz verde dos estúdios para avançar com a sua ideia.

Depois de ver a sua série aprovada, as gravações foram também um novo e grande desafio. Em entrevista à CNN, Hwang Dong-hyuk revelou que perdeu seis dentes durante as filmagens devido ao stress que sentiu.

"Escrever, produzir e realizar uma série sozinho foi uma tarefa complicado. Quando penso em fazer o mesmo para uma segunda temporada fico preocupado. Não há nada confirmado neste momento, mas com tantas pessoas entusiasmadas com o projeto, estou a pensar no assunto", frisou o criador da série.

Veja o trailer:

Segundo a Forbes, que cita dados analisados pela Vulture,"Squid Game" é a série mais vista do momento em pelo menos 90 países de todo o mundo. A série sul-coreana lidera, por exemplo, o top diário da Netflix em Portugal, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Japão, México, Canadá, Qatar ou Uruguai.

De acordo com o site Flixpatrol, a aposta ocupa o primeiro lugar em todos os países da Europa, excepto na Dinamarca - no país, o ranking da Netflix é liderado por "O Homem das Castanhas".