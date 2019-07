Stewart retomará o seu personagem, Jean-Luc Picard, um dos favoritos dos seguidores, após quase duas décadas de atraso para a nova série do canal CBS "Start Trek: Picard".

"Nunca sabemos quando será nosso melhor momento, e acabou por ser agora", declarou Stewart durante a Comic-Con de San Diego.

Com a voz entrecortada, Stewart contou como se sentiu ao gravar as últimas cenas da série "Star Trek: A Nova Geração" há anos e como se tinha oposto a voltar à saga de ficção científica até se reunir com a equipa de argumentistas liderada por Michael Chabon, vencedor de um prémio Pulitzer.

"Assim que começámos a conversar na sala de argumentistas, voltou aquela poderosa emoção", lembrou Stewart.

O avanço da série mostrou o inesperado regresso de outros personagens populares como Data (Brent Spiner) e Seven of Nine (Jeri Ryan).

Nas imagens do trailer vê-se um Picard mais velho, que vive na sua vinha na Terra, a lutar para voltar a encontrar o seu lugar no planeta. Uma mulher misteriosa vai pedir-lhe ajuda, e ele volta a aparecer a bordo de uma nave espacial.

Jonathan Del Arco e Johathan Frakes também regressarão ao universo Star Trek.

O fenómeno cultural, que conta com muitos seguidores em todo o mundo, completou 50 anos em 2016.

"A Nova Geração" esteve na televisão entre 1987 e 1994 com 178 episódios e deu lugar a vários filmes, o último deles em 2002.

Veja o trailer da nova série: