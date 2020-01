A imprensa especializada norte-americana indicou que Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm (que pertence à Disney) e produtora da minissérie, não gostou dos dois argumentos que estavam prontos.

O The Hollywood Reporter salienta que o atual plano é encontrar novo argumentista, reconfigurar o projeto de seis para quatro episódios e tentar voltar a reunir a equipa no verão, embora isso não seja dado seguro.

Continuam envolvidos Ewan McGregor e Deborah Chow, que dirigiu dois episódios de "The Mandalorian", a primeira série "Star Wars" do Disney+.

A Lucasfilm tem tido vários problemas com "Star Wars": recentemente David Benioff e D. B. Weiss, criadores da série "A Guerra dos Tronos", desistiram de fazer uma nova trilogia no cinema.

Antes, "Rogue One" (2016) foi reescrito durante a rodagem e Tony Gilroy refez e filmou toda a última parte; Phil Lord e Chris Miller foram despedidos de "Han Solo" (2018) já com três quartos da rodagem feita, sendo substituídos por Ron Howard, que refez muita coisa mas o resultado foi o primeiro fracasso comercial da saga, que levou à alteração dos planos no cinema; Colin Trevorrow "abandonou" o posto da realização do "Episódio IX", também com problemas de argumento pelo meio, regressando J.J. Abrams ("O Despertar da Força"), mas "A Ascenção Skywalker" teve as piores críticas de toda a saga como está a caminho de ser o menos rentável da terceira trilogia.