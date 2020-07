O Disney+ anunciou esta terça-feira, dia 14 de julho, a nova série animada da Lucasfilm, "Star Wars: The Bad Batch". Na sequência do final da série "Star Wars: The Clone Wars", o novo original chega ao serviço de streaming em 2021.

A série vai seguir os clones experimentais de elite "Bad Batch" (apresentados pela primeira vez em "The Clone Wars"), à medida que percorrem o seu caminho numa galáxia em rápida mudança, no rescaldo imediato da Guerra dos Clones. "Todos os membros do 'Bad Batch' - um esquadrão único de clones que diferem geneticamente dos seus pares do Exército de Clones - possuem uma habilidade única que os torna em soldados extraordinariamente eficazes e numa fantástica tripulação. Na era pós-Guerra dos Clones, vão levar a cabo missões mercenárias extraordinárias, enquanto lutam para se manterem à tona e encontrarem um novo propósito", explica o Disney+ em comunicado.

"Foi uma honra poder partilhar com os fãs o final da série 'Star Wars: The Clone Wars' no Disney+, e estamos muito satisfeitos com a resposta do público a esta série magnífica", frisou Agnes Chu, Senior Vice President de Conteúdo do Disney+. "Ainda que 'Clone Wars' tenha chegado ao fim, a nossa colaboração com os storytellers da Luscasfilms Animation está apenas a começar. Estamos muito entusiasmados por dar vida à visão de Dave Filoni através das próximas aventuras de 'Star Wars: The Bad Batch'", rematou.

"Star Wars: The Bad Batch" tem como produtor executivo Dave Filoni ("The Mandalorian", "Star Wars: The Clone Wars"), Athena Portillo ("Star Wars: The Clone Wars"), Brad Rau ("Star Wars Rebels") e Jennifer Corbett ("Star Wars Resistance").

A série conta também com Carrie Beck ("The Mandalorian") como co-produtora executiva e Josh Rimes ("Star Wars Resistance") enquanto produtor. Brad Rau é também realizador e Jennifer Corbett guionista.