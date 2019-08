O MEO lança esta quarta-feira em exclusivo o Stingray Premium, um serviço agregador de conteúdos de música de referência a nível internacional e que, nesta fase de arranque, integra o Qello, serviço on demand com dezenas de concertos e três canais de música de vários géneros.

O catálogo inclui concertos pop, rock, jazz, hip hop, electro, folk e R&B. Entre as propostas contam-se, entre outras, The Rolling Stones - Live at Glastonbury, Queens of the Stone Age - Zénith Paris 2013, Led Zeppelin: The Song Remains the Same, Alice Cooper - Live at The Enmore Theatre, Sia - Live at The Metro Theatre, Ed Sheeran - Live at Glastonbury, The Weeknd - Apple Music Festival, Slash - Live at The Sydney Entertainment Centre, The Cure - Eurockéennes 2012, Alice in Chains - Unplugged, Maroon 5 - Live at Casino de Paris ou Robbie Williams - Live at the Apple Music Festival.

No pack Stingray Premium, juntam-se aos 50 concertos três canais de música: iConcerts, com concertos ao vivo; Retro, com rock-pop das décadas 80/90/00; e Loud, com rock, hard rock, metal, punk e música alternativa.

O novo serviço premium da TV do MEO, acessível na posição 141 do MEO, encontra-se disponível por 3,5€/mês (IVA incluído).

O MEO disponibiliza ainda na área da música o Stingray Karaoke, com centenas de canções e playlists para cantar; o Stingray Music, com mais de uma dezena de canais de áudio abrangendo diferentes géneros; o Stingray Classica, com o melhor da música clássica, ballet e ópera; e o Pack Música, um composto Stingray Karaoke e Stingray Music, para quem não vive sem música.