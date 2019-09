A Netflix renovou, esta segunda-feira, "Stranger Things" para uma quarta temporada e anunciou ainda um acordo que inclui séries e filmes com os irmãos Duffer, os showrunners e criadores da série.

"Os irmãos Duffer cativaram audiências pelo mundo inteiro com 'Stranger Things' e estamos emocionados por expandir a nossa relação para trazer a sua vívida imaginação a outros projetos de filmes e séries que os nossos membros vão adorar", diz o diretor de conteúdos da plataforma, Ted Sarandos, em comunicado.

"Mal podemos esperar para ver o que os irmãos Duffer têm preparado quando saírem do Upside Down", acrescenta.

"Estamos muito entusiasmados por poder continuar a nossa relação com a Netflix. O Ted Sarandos, a Cindy Holland, o Brian Wright e o Matt Thunell correram um risco enorme connosco e com a nossa série - e mudaram a nossa vida para sempre. Desde o nosso primeiro pitch até à estreia de 'Stranger Things 3', toda a equipa da Netflix foi nada menos que sensacional, e deu-nos o tipo de apoio, orientação e liberdade criativa com que sempre sonhámos. Mal podemos esperar para contar mais histórias juntos - começando, claro, com uma viagem de regresso a Hawkins!", assinalam os irmãos Duffer.

As três primeiras temporadas de "Stranger Things" estão disponíveis na Netflix.