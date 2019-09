Com nove episódios, a série, que será exibida às 21:00, conta no elenco com, entre outros, Adriano Luz, Ivo Canelas, Margarida Vila-Nova, Jani Zhao e Afonso Pimentel e tem argumento de Edgar Medina, Rui Cardoso Martins e Guilherme Mendonça.

“Sul”, série à qual o realizador se refere como filme, é “muito mais do que uma investigação policial”, frisou Ivo M. Ferreira, em declarações à Lusa em fevereiro, no European Film Market (EFM) do Festival de Cinema de Berlim. “Estas personagens são o retrato da cidade e do país”.

“Sempre encarei isto como um grande filme, mesmo com a equipa. Evidentemente que tem particularidades de série, cada episódio tem de funcionar autonomamente, não recuso nada disso, mas [penso] sempre no filme como um todo”, contou na altura o realizador.

Ivo M. Ferreira fala de “Sul” como “um filme ‘noir’ mediterrâneo, lisboeta” e, no fundo, “esse esquema e esse género acabam por encapuzar o retrato da cidade e do país, e é isso que lhe traz uma graça especial”.

“É um filme que sempre teve a ambição de se internacionalizar, mas que nunca quis ser outra coisa que não um filme ou uma série muito portuguesa”, expressou.

“Sul” pinta o retrato “de um país melancólico, numa crise, eventualmente eterna, com personagens muito dinâmicos, que vêm de bairros operários de Xabregas, até aos banqueiros de hoje em dia”.

Ivo M. Ferreira é autor de curtas como "O Homem da Bicicleta" (1997) e "Na Escama do Dragão" (2002) e das longas "Águas Mil" (2009), "Cartas da Guerra" (2016) e “Hotel Império” (2018).