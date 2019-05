O MEO acaba de lançar o Sundance TV On Demand, um serviço premium de filmes e séries com a chancela da AMC Networks.

"Com vista a corresponder a uma segmentação ainda mais detalhada e procurando incorporar as melhores tendências internacionais, o MEO inclui assim na sua oferta premium o Sundance TV On Demand, que se distingue pelo cinema de autor internacional, filmes independentes, curtas-metragens, documentários e séries originais e, simultaneamente, os últimos acontecimentos dos principais festivais de cinema que percorrem o mundo", frisa o operador em comunicado.

O Sundance TV On Demand conta com um catálogo de filmes, "privilegiando talentosos criadores e artistas em todo o mundo". "Na sua seleção, encontram-se alguns dos filmes, documentários e séries mais atrativos e emblemáticos em todos os géneros, constituindo uma solução de referência na oferta de entretenimento", acrescenta o MEO.

O Sundance TV On Demand é apresentado ainda como uma "montra dos mais prestigiados festivais internacionais de cinema", como os festivais de Sundance, Tribeca, Veneza, Cannes, TIFF e SXSW e de conteúdos produzidos em todo o mundo, de realizadores de renome como Jim Jarmusch, John Cassavettes ou Alejandro Amenábar.

Do catálogo fazem parte filmes como "Azuloscurocasinegro" ou "Dead Man", este último com Johnny Depp, ou séries como "Rectify", completa já nesta fase de arranque.

Disponível para clientes MEO ADSL e MEO Fibra (com MEOBox), o Sundance TV On Demand está acessível na posição 84 da grelha do MEO, por 2,99 euros por mês.