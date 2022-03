"Super Pumped: The Battle for Uber", aposta da Showime, é a primeira parte de uma nova série de antologia que se estreia a 12 de abril na HBO Max. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman e Kyle Chandler, a primeira temporada é baseada no best-seller de Mike Isaac.

Brian Koppelman, David Levien e Beth Schacter são os produtores, argumentistas e showrunners da série que conta a história de um dos unicórnios mais bem-sucedidos e destrutivos de Silicon Valley, a Uber.

"A temporada gira em torno de Travis Kalanick ( Joseph Gordon-Levitt), o CEO da Uber, que acabou por ser destituído num golpe da direção, pela relação conturbada com o seu mentor Bill Gurley (Kyle Chandler), o brilhante e sincero capitalista de risco texano que aposta a sua excelente reputação no sucesso da Uber - e tem de viver com as consequências", adianta o serviço de streaming. Já Uma Thurman veste a pele de Arianna Huffington, a empresária experiente e cofundadora do The Huffington Post, que foi membro do conselho da Uber.

Segundo a HBO Max, a série retrata a "montanha-russa" da nova empresa de transporte, incluindo os altos e baixos de Silicon Valley. "Apesar da agitação radical gerada na capital global da tecnologia, a Uber destaca-se pela sua história, apresentando batalhas internas e externas que se espalham com consequências imprevisíveis", resume o serviço de streaming.

O elenco conta ainda com Elisabeth Shue, Kerry Bishé, Jon Bass, Bridget Gao Hollitt e Babak Tafti.