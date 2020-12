O famoso caçador de recompensas Boba Fett vai ter direito a uma série no Disney+.

A produção sobre uma das personagens preferidas dos fãs "Star Wars" vai chamar-se "The Book Of Boba Fett" e ficará disponível na plataforma de streaming em dezembro de 2021.

Esta novidade não foi anunciada no Investor Day da Disney a 10 de dezembro, onde o estúdio tinha apresentado os destaques em cinema e streaming para os próximos anos.

Recorde-se que a Disney e a Lucasfilm tinham desistido de fazer um filme sobre a personagem após "Han Solo: Uma História de Star Wars", o segundo "spin-off" da saga "Star Wars", ter dividido os críticos e ficado muito abaixo das expectativas nas bilheteiras em maio de 2018.

"The Book Of Boba Fett" será o terceiro "spin-off" inspirado pela série "The Mandalorian", onde Boba Feet apareceu em quatro episódios da segunda temporada, novamente interpretado pelo ator neozelandês Temuera Morrison.

As outras duas séries inspiradas pela era em que decorre "The Mandalorian" vão chamar-se "Rangers of the New Republic" e "Ahsoka", a segunda focada na muito popular personagem Ahsoka Tano, que voltará a ser interpretada por Rosario Dawson.

AVISO DE SPOILER

A confirmação da chegada de "The Book Of Boba Fett" em dezembro do próximo ano surge após os créditos do último episódio da segunda temporada de "The Mandalorian", que ficou disponível esta sexta-feira (18) no Disney+, em que também regressa Bib Fortuna, o braço-direito de Jabba the Hutt revelado em "O Regresso de Jedi" (1983).