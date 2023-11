A advogada vai juntar-se ao painel de comentadores da "Crónica Criminal", do programa "Dois às 10", a partir desta terça-feira, dia 7 de novembro. Na passada semana, Patrícia Cipriano anunciou a sua saída da rubrica da TVI.

De acordo com o site Holofote, o convite para Suzana Garcia regressar ao canal foi feito por Cristina Ferreira, que nos próximos meses irá apresentar o programa das manhãs com Cláudio Ramos. Em 2020, quando saiu do "Você na TV, a comentadora criticou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Nas redes sociais, Suzana Garcia comentou o seu regresso ao canal. "Quando, há um par de semanas, surpreendentemente me contactaram novamente, de forma muito sincera e carinhosa, para eu regressar, eu fiz apenas uma só pergunta essencial: "Diga-me porque razão será necessária a minha presença para eu perceber se faz sentido ou não'", começou por contar.

"E disseram-me que a casa que me viu nascer para o meio televisivo; que me catapultou para a mais nobre missão da minha vida (a Amadora); Onde tanto aprendi, cresci e fiz amizades que levarei pela vida a fora; Que nunca cerceou a minha liberdade de expressão; Essa casa, que sempre estimei: precisava de aumentar audiências. De facto, no tempo em que ali tinha estado, a parte final do programa era invariavelmente a que mais tinha audiências, o deixou de suceder... e entenderam, lá 'em cima', que o meu contributo seria importante para ultrapassar essa situação. E eu, em face dessa razão, porque sou grata a quem bem me fez – a TVI – decidi arregaçar mangas e de peito aberto aceitar o desafio“, escreveu na sua conta no Instagram.