Os "Teletubbies" conquistaram os mais pequenos no final dos anos 1990, mas têm dado que falar nas redes sociais nos últimos dias. Tudo começou com um post partilhado no Tumblr que revela a altura dos protagonistas da série infantil.

Segundo as fontes da produção da série, os Teletubbies tinham entre 1,80m (Po, a mais baixa) e 3,05m de atura (Tinky Winky, o mais alto). Para provar a altura das personagens foram também partilhadas imagens nas redes sociais.

O post original partilhado no Tumblr já foi partilhado mais de 70 mil vezes.

Com cinco temporadas e 387 episódios exibidos no final dos anos noventa e no início dos anos 2000, "Teletubbies" foi emitida em Portugal pela SIC a partir de 1998. A versão portuguesa contava com as vozes de Filipe Costa (Tinky Winky), Joel Constantino (Dipsy), Ana Saltão (Laa-Laa) e Alexandra Sedas (Po).