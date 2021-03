Na sua conta no Twitter, Agir comentou a linha editorial dos programas da tarde da televisão portuguesa. Atualmente, estão no ar os formatos "A Nossa Tarde", com Tânia Ribas de Oliveira, "Júlia", com Júlia Pinheiro, e "Goucha", com Manuel Luís Goucha.

"Como é que os programas da tarde fazem para decidir a sua linha editorial?", começou por questionar o músico. "Fazem mesmo uma reunião e decidem: a partir de agora vamos começar a explorar pessoas com vidas miseráveis que dá audiências. Será? Intriga-me", rematou.

Em resposta aos comentários do músico e questionado pela revista TV Guia, Manuel Luís Goucha sublinhou que é apenas "uma opinião". "É a opinião do Agir que respeito enquanto isso mesmo, uma opinião. Nada mais tenho a acrescentar", frisou.

Já Tânia Ribas de Oliveira, que conduz "A Nossa Tarde", da RTP1, defende que o seu programa não se encaixa no perfil. "Não é nada a tónica do nosso programa. O A Nossa Tarde não tem esse perfil (...) Não há espaço para histórias menos felizes. Há pessoas que nos escrevem histórias inspiradoras e que as recebemos, não somos nós que as procuramos", destacou.