No final de outubro, no dia 24, "A Nossa Tarde", programa da RTP1, dedicou uma reportagem sobre a família de Nuno Cláudio Cerejeira, um pai de trigémeos. Em comunicado, a SOS Racismo lembra que o convidado esteve envolvido "nos episódios de agressões raciais que, em 1995, provocaram dezenas de feridos e que levariam à morte de Alcindo Monteiro".

Nas redes sociais, Tânia Ribas de Oliveira reagiu à polémica. "Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de palavras mas, mais importante ainda, de palavra (...) Sinto que devo também, em nome pessoal, pedir desculpa pelo nosso erro enquanto equipa", começa por escrever a apresentadora do programa da RTP1.

"Assumimos a nossa ingenuidade e até a nossa ignorância. Assumimos a nossa responsabilidade, a nossa tristeza e pedimos desculpa. Mas não poderemos nunca identificar-nos com qualquer comentário que nos relacione com quaisquer ideais que não sejam os da Igualdade, da Tolerância e do Amor. Isso, não. Como cidadã, como mulher e como mãe, abraço agora a família e amigos de Alcino Monteiro", frisa.

Leia o post da apresentadora:

Depois do comunicado do SOS Racismo, a produção do programa da RTP1 reagiu à polémica. "No passado mês de outubro foi-nos sugerida pela Fundação Ronald McDonald, da qual a Tânia Ribas de Oliveira é uma das embaixadoras, a história do casal Cláudia e Cláudio, que depois vários anos a tentarem ser pais, tinham conseguido, sem qualquer tratamento, ter trigémeos", começa por explicar a equipa do talk show.