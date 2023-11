A terceira temporada de "Taskmaster" chega ao fim este sábado, dia 11 de novembro, na RTP1.

No último programa, João Paulo Rodrigues será o convidado especial, confirmou a produtora em comunicado enviado ao SAPO Mag. O ator e humorista vai juntar-se a Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abecasis e Wandson.

A emissão do próximo fim de semana, marca a despedida de Gabriela Barros e Wandson Lisboa do programa apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl. Já Cândido Costa e Madalena Abecasis vão regressar na quarta temporada e contar com a companhia de Toy e Carolina Deslandes.