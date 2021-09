"Ted Lasso", da Apple TV+, foi um dos destaques da noite dos Emmys ao vencer em sete categorias. A cerimónia de entrega dos prémios mais importantes da televisão decorreu na madrugada deste domingo para segunda-feira, em Los Angeles - conheça aqui todos os vencedores.

A série do serviço de streaming venceu algumas das mais importantes estatuetas, incluindo a de Melhor Série de Comédia. Já o seu protagonista, Jason Sudeikis, foi galardoado com o prémio de Melhor Ator em Série de Comédia.

A popularidade de "Ted Lasso", que se estreou em 2020, tem aumentado ao longo dos últimos meses. Além dos elogios da crítica - venceu, por exemplo, o galardão de Melhor Série de Comédia nos Critics’ Choice Awards -, os espectadores também se têm mostrado rendidos à comédia.

No Google, as pesquisas por "Ted Lasso" registaram um aumento a nível mundial a partir de julho. De acordo com a ferramenta Trends do motor de busca, a série desperta mais curiosidade nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Já Portugal surge no 14.º lugar.

Em "Ted Lasso", Jason Sudeikis veste a pele de treinador de futebol americano que é contratado para comandar uma equipa britânica de futebol. Apesar de não ter nenhuma experiência, o protagonista aceita o desafio. "O que falta em conhecimento, ele compensa com otimismo, determinação ... e biscoitos", resume a Apple TV+.

A série conta já com duas temporadas, que podem ser vistas no serviço de streaming.

"Ted Lasso" tem ainda com Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster e Nick Mohammed no elenco. Sarah Niles juntou-se à equipa na segunda temporada da produção.