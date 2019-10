O grupo de televisão britânico Sky lançou esta quarta-feira, dia 16 de outubro, um novo "canal temporário" dedicado à cobertura noticiosa de tudo o que não interessa ao Brexit, na tentativa de atrair um público totalmente cansado do tema.

O canal Sky News Brexit-Free foi criado depois de um inquérito mostrar que os britânicos evitam as notícias devido ao processo interminável e caótico de deixar a União Europeia.

Os programas do canal serão transmitidos durante cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira.

No entanto, o principal canal de notícias da Sky continuará a acompanhar o Brexit, num momento em que Londres e Bruxelas negociam um acordo de divórcio antes da data prevista (31 de outubro).

"O Sky News Brexit-Free é uma abordagem ousada, mas, depois de ouvir a opinião pública durante as últimas semanas e meses, é algo que sabemos que os nossos telespectadores vão considerar valioso", disse John Ryley, diretor da Sky News.

"O novo canal simplesmente oferece às pessoas a opção de descansar do Brexit, aplicar um filtro às manchetes e ouvir questões que nada têm a ver com Westminster e Bruxelas", acrescentou.

Os britânicos decidiram em 2016, por referendo, com 52% dos votos, deixar a UE. Mas a repetida rejeição do Parlamento ao acordo de divórcio assinado em novembro pela então primeira-ministra Theresa May forçou o adiamento da saída - planeado para março de 2019 - e mergulhou o país na incerteza.

A Sky News - anteriormente detida pelo magnata Rupert Murdoch, mas atualmente administrada pelo canal a cabo norte-americano Comcast - frisou que baseou a sua decisão em um estudo que sugere que um terço da população britânica evita totalmente as notícias sobre o tema.