"The Ren & Stimpy Show" vai voltar à televisão, duas décadas depois da estreia. Originalmente emitida entre 1991 a 1995, a série de animação criada por John Kricfalusi para a Nickelodeon contará com novos episódios a cargo da Comedy Central, anunciou o The Hollywood Reporter.

Centradas em Ren, um chihuahua de temperamento difícil, e Stimpy, um gato amistoso mas de inteligência limitada, as aventuras vincadas por humor negro decorreram ao longo de cinco temporadas e tiveram um spin-off para adultos em 2003, "Ren & Stimpy Adult Party Cartoon".

Lançada pela Nickelodeon no ano em que o canal também estreou "Rugrats" e "Doug", a série foi a mais politicamente incorreta das três e chegou a um público mais transversal. Depois de ter sido emitida pelo canal infantil, "The Ren & Stimpy Show" também chegou à programação da MTV. Em Portugal, estreou-se nas manhãs da SIC aos fins de semana.

A nova versão da série, ainda sem data de estreia, título ou número de episódios avançados, será desenvolvida nos estúdios da ViacomCBS com supervisão do Nickelodeon. Desta vez, John Kricfalusi não fará parte da equipa criativa.

Recentemente, também foram confirmados os regressos de outras séries de animação irreverentes e icónicas da década de 1990, caso de "Beavis and Butt-Head" e de "Daria", esta através do spin-off "Jodie".