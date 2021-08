Há boas notícias para os fãs de "Stranger Things": depois de muitos rumores e apostas, a Netflix anunciou que a quarta temporada da série se estreia em 2022.

Esta sexta-feira, dia 6 de agosto, nas redes sociais, o serviço de streaming partilhou também um teaser dos novos episódios.

Veja o vídeo:

A quarta temporada da série vai contar com novas caras no elenco. Robert Englund, ator conhecido por vestir a pele de Fred Krueger no filme "Pesadelo em Elm Street", será uma das novas estrelas de "Stranger Things". Na série, vai dar vida a Victor Creel, um homem perturbado que está preso num hospital psiquiátrico.

Tom Wlaschiha, que participou em "A Guerra dos Tronos", também será uma das novas caras do elenco e vai interpretar Dmitri, um guarda prisional russo. Dos Sete Reinos chega também, Joseph Quinn, que vai ser Eddie Munson, o chefe de um clube da escola de Hawkins. Eduardo Franco ("Booksmart") será Argyle, novo melhor amigo de Jonathan.

Jamia Campbell Bower, que fez parte do elenco de "A Saga Twilight: Amanhecer Parte 1 e 2" e de "Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald", encarna Peter Ballard, um funcionário no hospital psiquiátrico.

O elenco vai contar ainda com Sherman Augustus ("Westworld"), no papel do Coronel Sullivan, que diz saber como acabar com o mal em Hawkins de uma vez só; Mason Dye ("The Golbergs") como o atleta Jason Carver; e Nikola Djuricko ("Legends") será Yuri, um ontrabandista russo.

Veja o vídeo: