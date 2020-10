Teresa Guilherme esteve esta sexta-feira, dia 23 de outubro, via Skype, no programa das manhãs da CMTV para apresentar o seu novo livro, "O Avesso do Direto". Em conversa com Maya e Nuno Eiró, a apresentadora de "Big Brother - A Revolução", da TVI, recordou o programa "Cantigas da Rua".

Segundo Teresa Guilherme, Luciana Abreu contou-lhe uma história durante o casting. "Essa história da Luciana, ela tinha 15 anos, era ainda muito jovem. (…) É uma história do 'Cantigas da Rua', que ela venceu, no Porto, e a forma como ela me chegou ao coração. Eu sou terrível em castings, não posso conhecer as pessoas ao vivo. Elas contam-me uma história e eu acredito logo. E a Luciana lá me contou uma história da desgraçadinha", explicou a apresentadora, frisando que se a atriz e cantora "não fosse boa, não teria passado"

"Eu fiz a prova no casting, ela entrou e porque disse: 'Ah, dona Teresa, o meu pai está no hospital e gostava de me ver'", contou Teresa Guilherme, revelando que depois confrontou o pai da atriz com a história.