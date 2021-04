Há boas notícias para os fãs de "The Crown". Segundo a revista Variety, as gravações da quinta temporada da série da Netflix arrancam no início de julho.

De acordo com a publicação, o elenco e as equipas técnicas já começaram a preparar o regresso aos estúdios, no norte de Londres. A produção está a elaborar um restrito plano de segurança devido à COVID-19.

Os novos episódios vão contar com novos atores no elenco, como Elizabeth Debicki, no papel da Princesa Diana; Dominic West, que vai dar vida ao Príncipe Carlos; Imelda Staunton, como Isabel II; ou Lesley Manville, que será a Princesa Margarida.

As primeiras quatro temporadas de "The Crown" estão disponíveis na Netflix.