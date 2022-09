A quinta temporada de "The Crown" chega à Netflix no dia 9 de novembro e vai contar com um elenco totalmente novo. Imelda Staunton vai substituir Olivia Colman no papel da Rainha Isabel II, enquanto Jonathan Pryce vai interpretar o seu marido, o príncipe Philip. Já Dominic West será o príncipe Carlos e Elizabeth Debicki vai vestir a pele da princesa Diana.

Lesley Manville também faz parte do elenco dos novos episódios e vai assumir o papel da princesa Margarida, a irmã da Rainha. Já Jonny Lee Miller será o primeiro-ministro John Major.

A quinta temporada vai centrar-se nos anos 1990 e recordar um período especialmente complicado para a família real britânica, com o incêndio no Castelo de Windsor, a saída de Margaret Thatcher, o divórcio dos três filhos de Isabel II e a morte da princesa Diana, em Paris.

As primeiras quatro temporadas de "The Crown" estão disponíveis na Netflix.