A quinta temporada de "The Expanse" tem estreia agendada para 16 de dezembro, data na qual os três primeiros episódios da nova fase da série (que terá dez capítulos) ficarão disponíveis no serviço Amazon Prime Video.

As primeiras imagens confirmam que a principal ameaça será Marco Inaros, que se preparava para liderar a rebelião da Cintura no final da quarta temporada. O trailer também mostra o regresso de Amos à Terra e a busca de Naomi pelo filho, aliado do antagonista dos próximos episódios.

Tal como nas épocas anteriores, a trama de "The Expanse", ambientada num futuro pós-apocalítico, coloca em jogo o conflito entre a Terra, Marte e a Cintura, as três maiores forças da saga de ficção científica inspirada nos livros de Daniel Abraham e Ty Franck.

Em Portugal, "The Expanse" começou por chegar através da Netflix, mas mais recentemente tem estado disponíveil no Amazon Prime Video, que apostou na quarta e quinta temporadas depois de o Syfy ter cancelado a série na terceira.