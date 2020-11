Prestes a estrear a quinta temporada, a 16 de dezembro, "The Expanse" viu esta semana renovada mais uma época. Mas a sexta temporada será a derradeira para a série de ficção científica do Amazon Prime Video, anunciou a plataforma de streaming em comunicado.

Além da renovação e do final, foi revelado que um dos atores principais, Cas Anvar, que interpreta o piloto Alex Kamal, não participará na última temporada. O canadiano, que faz parte do elenco fixo da série desde o arranque, foi este ano acusado de assédio e abuso sexual, tanto por parte de colegas como de fãs, e tem sido alvo de uma investigação da Alcon Entertainment.

A quinta temporada de "The Expanse" estreia-se a 16 de dezembro, data na qual os três primeiros episódios da nova fase da série, que terá dez capítulos, ficarão disponíveis no serviço Amazon Prime Video.

As primeiras imagens confirmam que a principal ameaça será Marco Inaros, que se preparava para liderar a rebelião da Cintura no final da quarta temporada. O trailer também mostra o regresso de Amos à Terra e a busca de Naomi pelo filho, aliado do antagonista dos próximos episódios:

Tal como nas épocas anteriores, a trama de "The Expanse", ambientada num futuro pós-apocalítico, coloca em jogo o conflito entre a Terra, Marte e a Cintura, as três maiores forças da saga de ficção científica inspirada nos livros de Daniel Abraham e Ty Franck.

Em Portugal, "The Expanse" começou por chegar através da Netflix, mas mais recentemente tem estado disponíveil no Amazon Prime Video, que apostou na quarta e quinta temporadas depois de o Syfy ter cancelado a série na terceira.