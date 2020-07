"The F**k-it List" é um dos mais recentes sucessos da Netflix. O filme estreou no dia 1 de julho no serviço de streaming e rapidamente chegou ao ranking dos conteúdos mais assistidos na plataforma - esta quarta-feira, dia 8 de julho, em Portugal, a produção ocupa o terceiro lugar dos filmes mais vistos do dia.

Realizado por Michael Duggan, o filme acompanha um adolescente que decide fazer uma lista de aventuras que quer realizar. "Depois de uma partida mandar pelos ares a vida académica de um aluno exemplar, ele partilha uma lista do que gostava de ter feito… e talvez ainda vá a tempo de fazer", resume o serviço de streaming na sinopse do filme.

Eli Brown, Madison Iseman, Marcus Scribner, Amanda Grace Benitez, Andrew Bachelor, Karan Brar, Jerry O'Connell, Natalie Zea, Peter Facinelli e Camryn Maneheim fazem parte do elenco principal de "The F**k-it List".

Nas redes sociais, o filme também tem dado que falar, dividindo opiniões.

Leia algumas das reações: