A série, inspirada no romance de Margaret Atwood com o mesmo nome, passa-se num futuro próximo, no qual o estado da Nova Inglaterra foi desmantelado por um golpe teocrático do qual nasceu Gilead, um regime tirânico que impõe castigos brutais e onde a violação é um mandato do novo Estado, no meio de uma crise de infertilidade.

O drama vencedor de 11 Emmys, incluindo melhor drama em 2017, e de dois Globos de Ouro, atualmente está na sua terceira temporada, que termina a 14 de agosto nos Estados Unidos.

"Parece-me que foi uma decisão inteligente [continuar a série], porque, depois do final da temporada passada, não conseguiria imaginar como perder algum momento do que acontece depois", disse Elisabeth Moss, protagonista e produtora executiva, ao site The Hollywood Reporter.