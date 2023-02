O sétimo episódio de "The Last of Us" estreou-se em Portugal esta segunda-feira, 27 de fevereiro, e centra-se em Ellie (Bella Ramsey) e Riley (Storm Reid). A acção do flashback decorre no interior de um centro comercial abandonado e recorda a amizade entre as duas personagens.

Descrito como uma montanha russa de emoções, o episódio acompanha uma noite de bons momentos entre as melhores amigas e colegas de quarto da academia. Entre conversas, Riley, que se juntou aos Pirilampos, explica a Ellie a sua decisão.

O episódio fica marcado por uma conversa emotiva entre as duas personagens. O momento conquistou as redes sociais e muitos espectadores confessaram que choraram ao ver a cena.

Veja a cena no vídeo: