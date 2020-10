Com a chegada do Disney+ a Portugal a 15 de setembro, foi finalmente possível ver "The Mandalorian", a primeira série em imagem real no universo "Star Wars" que acompanhou o lançamento do serviço de streaming nos EUA em novembro do ano passado.

A série imediatamente seduziu críticos e os fãs da saga de ficção científica e a segunda temporada de mais oito episódios começa a ser exibida a 30 de outubro, sem atrasos para os espectadores portugueses.

Antecipando a estreia, o Disney+ ofereceu aos fãs da série um olhar muito especial sobre a primeira temporada à volta das aventuras à volta do misterioso caçador de recompensas que passeia pelas áreas sem lei da galáxia à procura de trabalho interpretado por Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos") e da pequena e adorável criatura chamada oficialmente "The Child", mas apelidada de Baby Yoda pelos fãs na internet.

