Pedro Pascal e Baby Yoda, ou, para ser mais factual, Din Djarin e Grogu, estão de volta para novas aventuras na galáxia "Star Wars".

O Disney+ divulgou o trailer oficial da terceira temporada de "Star Wars: The Mandalorian", que regressa à plataforma a partir de 1 de março para mais oito episódios.

TRAILER ORIGINAL.



Foi ainda anunciada a sinopse oficial: "a jornada do Mandaloriano pela galáxia Star Wars continua. Outrora um solitário caçador de recompensas, Din Djarin reuniu-se com Grogu. Enquanto isso, a Nova República esforça-se por afastar a galáxia da sua história sombria. O Mandaloriano cruzar-se-á com velhos aliados e fará novos inimigos, enquanto continua a sua jornada ao lado de Grogu".

A série é protagonizada por Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Os realizadores dos oito episódios serão Rick Famuyiwa, Rachel Morrison (diretora de fotografia de "Black Panther"), Lee Isaac Chung (realizador do vencedor dos Óscares "Minari"), Peter Ramsey (realizador de "Homem-Aranha: No Universo Aranha") e os atores Carl Weathers e Bryce Dallas Howard.

Jon Favreau volta a ser o "showrunner" e argumentista principal, além de produtor executivo, e a quarta temporada já está em preparação.