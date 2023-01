A Amazon Prime Video estreia esta sexta-feira, 6 de janeiro, a série original "The Rig". Os seis episódios já se encontram disponíveis em exclusivo no serviço de streaming em mais de 240 países e territórios de todo o mundo.

O thriller acompanha a equipa da estação petrolífera Kinloch Bravo enquanto luta pela sobrevivência após um nevoeiro misterioso cortar todas as comunicações com a costa e deixá-la sozinha no Mar do Norte.

"Quando o helicóptero não aparece e os mantimentos são limitados, a equipa tem que enfrentar a crise. Os esforços para manter contacto com a costa são destruídos com o aumento da tensão, paranóia, a falha dos sistemas e um acidente devastador num dos locais de trabalho mais perigosos", resume a Prime Video em comunicado.

Iain Glen, Emily Hampshire, Martin Compston, Calvin Demba, Owen Teale, Richard Pepple, Mark Bonnar, Rochenda Sandall, Emun Elliott, Stuart McQuarrie, Abraham Popoola, Molly Vevers, Mark Addy, Nikhil Parmar e Cameron Fulton fazem parte do elenco da série.